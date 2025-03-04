KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Mart 2025 20:28
2026 kpss ön lisans

Arkadaslar 2026 kpss için hangi kaynak ve hangi YouTube kanallarini tavsiye edersiniz rica etsem bilgilendirir msnz


Starrynight13
Aday Memur
04 Mart 2025 22:36

Türkçe - öznur saat yıldırım


Starrynight13
Aday Memur
04 Mart 2025 22:41

Tarih - ramazan Yetgin. genel tekrar için tarihin pusulası İsmail adiguzel ( kitap benim hocam ve tarihin pusulası)

Türkçe - öznur saat yıldırım (kitap-dilbisini kafala)

Coğrafya - Engin Eraydın (hocanin kendi kitaplarını aldım)

Vatandaşlık - Emrah Vahap özkaraca (hocanın kendi kitabını aldim)

Paragraf soru bankası - Pegem

Sözel mantık - benim hocamdaki kadın hoca

Güncel bilgiler - YouTube ve PDF.

Geometri ve matematik size kalmış.

Ben lisans olarak bunları öneriyorum. Bı önceki cevabı yanlışlıkla eksik gönderdim .

Toplam 2 mesaj

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