Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 20:38
ÇŞB Taşınır Kayıt Yetkilisi

Arkadaşlar çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünde ayniyet saymanının yanında taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirildim. Yanımdaki sayman 3-4 ay sonra emekli olacak ve ben tek olacağım yerine başka biri gelmezse. Sorum şu ki tky işi nedir neyle uğraşır diğer idari birimlere kıyasla iş yükü nedir? Forumlarda olumsuz yorumlar gördüm bu işi daha önce özellikle bu kurumda yapmış veya halen yapanlar varsa bilgilendirirse çok sevinirim

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