Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Mart 2025 21:19
Proje okulu sorusu
Arkadaşlar merhaba, bir proje okulunda henüz süresi dolmamış ancak norm fazlası olan bir öğretmen olarak kendi okuluma yeniden görevlendirme tercihlerinde başvuru yapmam gerekiyor muydu? İdare bana başvuru neden yapmadınız dedi ancak başvuru yapmam gerektiğine dair bir bilgi vermedi. Böyle bir durumda benim durumum ne olabilir?

Canahber
Aday Memur
04 Mart 2025 21:27
Başvuru yaparken mebbiste okulunuzun normu kaçtı?kaç boş görünüyordu başvuru sayfasında?okulda aynı branşta kaç kişisin?Bu sorulara cevap verirseniz daha doğru bilgi verebilirim.

wildwildwest
Şube Müdürü
04 Mart 2025 21:42

Sayın Hocam Merhaba.

benzer durumdaki bir meslektaşınız olarak cevabı maalesef evet.

bu durumdaki öğretmenler için başlangıçta olmayıp sonradan açılan bir ''bulunduğum okulda norm fazlasıyım'' kutucuğu eklendi. normalde süreniz dolmadan tercih yapamıyordunuz fakat o kutucuk sayesinde siz de tercih yapmalıydınız.


carym
Aday Memur
04 Mart 2025 21:54
5 kişi süresi dolduğu için gidiyor ancak 4 kişi geliyor hocam.
Canahber, 6 saat önce
Başvuru yaparken mebbiste okulunuzun normu kaçtı?kaç boş görünüyordu başvuru sayfasında?okulda aynı branşta kaç kişisin?Bu sorulara cevap verirseniz daha doğru bilgi verebilirim.

carym
Aday Memur
04 Mart 2025 21:55
peki benim sürem dolmadan beni gönderme ihtimali nasıl olacak ki? süresi dolup gidenler olduğu için benim doğal olarak normal girmem gerekmiyor mu?
wildwildwest, 6 saat önce

Sayın Hocam Merhaba.

benzer durumdaki bir meslektaşınız olarak cevabı maalesef evet.

bu durumdaki öğretmenler için başlangıçta olmayıp sonradan açılan bir ''bulunduğum okulda norm fazlasıyım'' kutucuğu eklendi. normalde süreniz dolmadan tercih yapamıyordunuz fakat o kutucuk sayesinde siz de tercih yapmalıydınız.


Canahber
Aday Memur
04 Mart 2025 22:35
Siz normdasınız. Hayırlı olsun.
carym, 5 saat önce
peki benim sürem dolmadan beni gönderme ihtimali nasıl olacak ki? süresi dolup gidenler olduğu için benim doğal olarak normal girmem gerekmiyor mu?

carym
Aday Memur
04 Mart 2025 22:49
inşallah hocam

Canahber
Aday Memur
04 Mart 2025 23:01
İdareniz bu durumu size yakın bir zamanda mı söyledi? Yoksa önceden mi? Ben de bunu merak ettim.Yakın bir tarihte yeni bir gelişme oldu da onu mu duydular acaba?
carym, 4 saat önce
inşallah hocam

Canahber
Aday Memur
04 Mart 2025 23:10
Proje de çalışıp norm fazlası da değilken ayrıca süresi dolmadığı halde tercih yapanlar oldu ve onaylandı.
wildwildwest, 6 saat önce

Sayın Hocam Merhaba.

benzer durumdaki bir meslektaşınız olarak cevabı maalesef evet.

bu durumdaki öğretmenler için başlangıçta olmayıp sonradan açılan bir ''bulunduğum okulda norm fazlasıyım'' kutucuğu eklendi. normalde süreniz dolmadan tercih yapamıyordunuz fakat o kutucuk sayesinde siz de tercih yapmalıydınız.


carym
Aday Memur
04 Mart 2025 23:29
ne gibi bir gelişme oldu hocam? yeni söylediler
Canahber, 4 saat önce
İdareniz bu durumu size yakın bir zamanda mı söyledi? Yoksa önceden mi? Ben de bunu merak ettim.Yakın bir tarihte yeni bir gelişme oldu da onu mu duydular acaba?

Canahber
Aday Memur
04 Mart 2025 23:39
Olup olmadığı konusunda bir bilgim yok. Ben de sizin gibi soruyorum, olasılık yani.Bakanlık il meb ile yazışma yapabilir bu süreçte. il de okullardan bilgi isteyebilir. Yarın idarenize sorun bence bir gelişme mi oldu diye. Çünkü normal şartlarda 12 Şubatta bakanlığın mebbise yansıttığı okul normları ve ihtiyaç sayısına göre siz ve sizin durumunuzda olanlar normal dahil olmuş görünüyordu. Ama bakanlığın sağı solu belli olmuyor. Bu sebeple idarenizden bilgi almaya çalışın derim.
carym, 4 saat önce
ne gibi bir gelişme oldu hocam? yeni söylediler

carym
Aday Memur
04 Mart 2025 23:53
yarın sorayım o halde. Can sıkıcı bir durum haline geldi.
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