Proje okulu sorusu

Arkadaşlar merhaba, bir proje okulunda henüz süresi dolmamış ancak norm fazlası olan bir öğretmen olarak kendi okuluma yeniden görevlendirme tercihlerinde başvuru yapmam gerekiyor muydu? İdare bana başvuru neden yapmadınız dedi ancak başvuru yapmam gerektiğine dair bir bilgi vermedi. Böyle bir durumda benim durumum ne olabilir?

Arkadaşlar merhaba, bir proje okulunda henüz süresi dolmamış ancak norm fazlası olan bir öğretmen olarak kendi okuluma yeniden görevlendirme tercihlerinde başvuru yapmam gerekiyor muydu? İdare bana başvuru neden yapmadınız dedi ancak başvuru yapmam gerektiğine dair bir bilgi vermedi. Böyle bir durumda benim durumum ne olabilir?