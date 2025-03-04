Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 21:58
Sözleşmeli personelin disiplin soruşturması

Herkese iyi günler

Ben adliyede sözleşmeli personeldim nisan ayında kadroya geçtim ancak 2021 yılından süren bir disiplin soruşturması sonucu önce kadrom iptal edildi sonrada sözleşmem sonlandırıldı disiplin soruşturması 32. Ayda karar verildi idari davamda 14. ayında yeni karara çıktı karar sözleşmeyi feshetme hakkı vardır diyip davamı reddetti.

Benim merak ettiğim disiplin soruşturması 24 ay içinde karar verilmezse iptal edilmesi sözleşmeli personelde geçerli değil mi?


Kenzo123
Memur
05 Mart 2025 00:28

Hangi gerekçeyle sözleşmen fesh edildi. Hangi disiplin cezasını aldın

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