Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2025 22:47
3 Taltif konuşacağımıza rezil maaşımızı konuşalım belki işe yarar

Mesleğe yeni başlayan hemşire yan ödeme ana maaş vs derken yaklaşık 72-73 bir tl maaş alıyor

Yeni bir polis memuru 58 bin TL alıyor.

Siz hala kime yattığı belirsiz 3 Taltifin derdine düşmüşsünüz taltif yatmayan hakkımı helal etmiyorum diyor.


Kendidünyasında
Aday Memur
04 Mart 2025 23:00

30 yıl bu devlete hizmet eden polis memuru bile 70 bin almıyor yazıklar olsun

Bu durumu gören başımızdakiler nasıl ses çıkarmıyor anlamış değilim nasıl kendilerine bu maaşı layık görüyorlar çok ilginç


takla-atma
Şube Müdürü
05 Mart 2025 00:15
konuşulması gereken en önemli konu bu

muti007
Şef
05 Mart 2025 01:26

Bence de çalışma saatlerine göre en az maaş alan polis başka kim var. Bunu okuyan, duyan var mı

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