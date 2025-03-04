Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2025 22:47
3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalım

Mesleğe yeni başlayan hemşire yan ödeme ana maaş vs derken yaklaşık 72-73 bir tl maaş alıyor

Yeni bir polis memuru 58 bin TL alıyor.

Siz hala kime yattığı belirsiz 3 Taltifin derdine düşmüşsünüz taltif yatmayan hakkımı helal etmiyorum diyor.


Kendidünyasında
Aday Memur
04 Mart 2025 23:00

30 yıl bu devlete hizmet eden polis memuru bile 70 bin almıyor yazıklar olsun

Bu durumu gören başımızdakiler nasıl ses çıkarmıyor anlamış değilim nasıl kendilerine bu maaşı layık görüyorlar çok ilginç


takla-atma
Şube Müdürü
05 Mart 2025 00:15
konuşulması gereken en önemli konu bu

muti007
Şef
05 Mart 2025 01:26

Bence de çalışma saatlerine göre en az maaş alan polis başka kim var. Bunu okuyan, duyan var mı


esmerbey34
Aday Memur
05 Mart 2025 03:54
sonuna kadar haklısın devrem !! polis maaşı rezil durumda !!

Kamulugarip
Memur
05 Mart 2025 04:54

Geçen yıl arkadaşım eskavator ehliyeti aldı şu an 72 bin maaş aliyor


reis73
Daire Başkanı
05 Mart 2025 06:11

Hangi 70 devrem şu an aile yardımı dahil maksimum 62 63 bandında oda 1/4 ortalama 30 yıl hizmet.

Aynı şartlarda hemşire 80000 öğretmen 80000 bandında. Önceden polis maaş kiyaslarken Dr hâkim savcıyla kaymakam kiyaslaniyordu şimdi onların yanına yaklasamayiz

Kendidünyasında, Dün

30 yıl bu devlete hizmet eden polis memuru bile 70 bin almıyor yazıklar olsun

Bu durumu gören başımızdakiler nasıl ses çıkarmıyor anlamış değilim nasıl kendilerine bu maaşı layık görüyorlar çok ilginç


Yolgezen0660
Aday Memur
05 Mart 2025 08:22
polislik bitmiştir!!

FCoksen1974
Şef
05 Mart 2025 09:07

Bizim şu an maaşımızın en az 110 gün ya da 120.000 bandında olması lazım çünkü biz askerle beraber kelle koltukta görev yapıyoruz diğer kurumlar öyle değil tamam onların da bazen sıkıntılar oluyor ama bizimki gibi değil en çok çalışan biziz ama maalesef büyüklerimizden üvey evlat muamelesi görüyoruz polis bayramında askere zam verilir polis avucunu yalar mesleğe girdiğimden beri 3.600 için uğraştılar 22 sene sonra bu Hakkı verdiler kısacası ben konuşayım bu hükümetin bir şey vereceğini zannetmiyorum İnşallah yarılıyorumdur

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