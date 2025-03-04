3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalım

Bizim şu an maaşımızın en az 110 gün ya da 120.000 bandında olması lazım çünkü biz askerle beraber kelle koltukta görev yapıyoruz diğer kurumlar öyle değil tamam onların da bazen sıkıntılar oluyor ama bizimki gibi değil en çok çalışan biziz ama maalesef büyüklerimizden üvey evlat muamelesi görüyoruz polis bayramında askere zam verilir polis avucunu yalar mesleğe girdiğimden beri 3.600 için uğraştılar 22 sene sonra bu Hakkı verdiler kısacası ben konuşayım bu hükümetin bir şey vereceğini zannetmiyorum İnşallah yarılıyorumdur