Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2025 23:05
Maluliyet ve emeklilik tercihi

2012 mezunu gih mamulen emekli olursa ne kadar alır


Trabzon012
Aday Memur
04 Mart 2025 23:18

Devrem bende aynı durumdayım, istediği zaman emekli olabilir yazıyor evrakta, eğer polislikten Gihi seçerse 5473 sayılı kanun gereğince şu an almış olduğu aylığa ilave ek ödemeyi alamaz diye ibare var, ben gihi seçtim ama atanmış olduğum ile gidip başlama yapmadım, hanımın ataması Ağustos ayında diye. Şimdi emeklilik dilekçesi versem polis emeklisi mi olurum


Happylady
Aday Memur
04 Mart 2025 23:42

Pbs de gih yazmadığı sürece hakkın olur diye düşünüyorum

Toplam 2 mesaj

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