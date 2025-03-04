Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2025 23:05
SGK malul olduğuna karar veren polis gihi seçerse istediği zaman emekli olabilir mi

2012 mezunu gih mamulen emekli olursa ne kadar alır


Trabzon012
Aday Memur
04 Mart 2025 23:18

Devrem bende aynı durumdayım, istediği zaman emekli olabilir yazıyor evrakta, eğer polislikten Gihi seçerse 5473 sayılı kanun gereğince şu an almış olduğu aylığa ilave ek ödemeyi alamaz diye ibare var, ben gihi seçtim ama atanmış olduğum ile gidip başlama yapmadım, hanımın ataması Ağustos ayında diye. Şimdi emeklilik dilekçesi versem polis emeklisi mi olurum


Happylady
Aday Memur
04 Mart 2025 23:42

Pbs de gih yazmadığı sürece hakkın olur diye düşünüyorum

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında10 taltif rivayeti2025 Şubat mazeret ataması İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerFuzul Ev, Eminevim vb. tavsiye edermisiniz?İstanbul'da polis olmak mı yoksa memlekette asgari ücretle mi çalışmak?Bayan polisler neden garip ?Boşanma mazeret ataması26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar

Sözlük

uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1 fellik fellik 2 hidrolik kırma 1 sürfile makası 1 Zelenski 2 ağlama duvarı 2 edip akbayram 2 fitilli kadife 1 dünya obezite günü 2 ay şahit 1

Son Haberler

Öğretim Görevlisi İlanlarında Rekabetin Önü Açılmalı!Coca Cola'yı boykot vurdu%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!5 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıBaba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak