Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


04 Mart 2025 23:05
4/B Sözleşmeli Personel İlden İlçeye Geçiş

Merhabalar. 4B sözleşmeli personelim. 1 yılımı doldurdum. İl merkezindeki kuruluştan ilçedeki kuruluşa geçiş yapabilirmiyim. Eşimde ilçede aynı bakanlığa bağlı farklı kuruluşta kadrolu memur. Eş durumu veya il müdürünün insiyatifi vs. bir şeyle bu durum mümkünmüdür. Aynı durumda olup geçiş yapan var mı?

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