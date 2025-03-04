Bayan polisler neden garip ?

Türkiye cumhuriyeti'nde hiçbir meslek grubunda bayan erkek ayrımı emniyetteki gibi yok.diğer tüm kurumlarda bayan erkek hepsi eşit bi şekilde çalışır aynı parayı alırlar. sen hiç nöbetçi zabıt katibinin sadece erkeklerden oluştuğunu gördün mü .gecemin bir yarısı bayan Katip gelir otopsiye girer savcının yanında

Türkiye cumhuriyeti'nde hiçbir meslek grubunda bayan erkek ayrımı emniyetteki gibi yok.diğer tüm kurumlarda bayan erkek hepsi eşit bi şekilde çalışır aynı parayı alırlar. sen hiç nöbetçi zabıt katibinin sadece erkeklerden oluştuğunu gördün mü .gecemin bir yarısı bayan Katip gelir otopsiye girer savcının yanında