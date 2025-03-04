Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2025 23:16
Bayan polisler neden garip ?

Polis olmaya değil de rahat etmeye gelmiş gibi davranmalar her şeye itiraz etmeler birbirini çekememeler.

Polis olurken biri zorladı sanki bu mesleğin gece gündüzü yok. Ama sorsan hepsi bürocu olma derdinde.

Sanki dünya üzerinde vardiyalı çalışma bi polislerde var.

Hastanede sağlıkçılarda kadın erkek ayrımı yok gece de çalışırlar erkeklerle aynı işi yaparlar ama polis bayanlar sürekli kaytarma özel muamele görme derdindeler.

Sürekli dedikodu yapıp birbirlerinin kuyusunu kazma derdindeler. O az çalışıyor ben de az çalışayım diye düşünmekten çalışmıyorlar.

Hele de anne olunca dünya üzerinde tek anne olan çalışan kadın onlarmış gibi ayrıcalık istiyorlar.

Bayan polisler işten çıksa işler takır takır yürür.

FEMİNİSTLERE NOT BAYAN DEĞİL KADIN YAZMAYIN HAKARET DEĞİL BAYAN DEMEK.


Polistirmeslegim
Aday Memur
04 Mart 2025 23:23

Devrem üye girişi yapmadan forma bakayım ne var ne yok diye yazını görüp okudum. Üye girişi yaptım yorum yapayım diye. Sonuna kadar haklısın ebys memurluğu yapıyorlar %90 ı gece çalışmazlar uygulama yapmazlar. Erkek memurla aynı maaşı alırlar eşit işe eşit ücret istiyoruz.


sımseeekk
Şef
04 Mart 2025 23:27
Türkiye cumhuriyeti'nde hiçbir meslek grubunda bayan erkek ayrımı emniyetteki gibi yok.diğer tüm kurumlarda bayan erkek hepsi eşit bi şekilde çalışır aynı parayı alırlar. sen hiç nöbetçi zabıt katibinin sadece erkeklerden oluştuğunu gördün mü .gecemin bir yarısı bayan Katip gelir otopsiye girer savcının yanında

Happylady
Aday Memur
04 Mart 2025 23:37

Peki neden emniyette ayrım var sizce ben anlamıyorum


Oznendr
Aday Memur
04 Mart 2025 23:50

Devrem dediklerinde haklısın lakin polisler olarak ugrastigimiz insan profili bir saglikcinin ne bileyim bir tapuda memurin ya da başka bir kadın memurlarin ugrastigi ya da uğraşmak zorunda kaldigi insan profillleri ile benzer değiller,ayrica örnek veriyorum büroda olmayıp sıcak bir olaya mudahelede kadın polis memuru fiziksel olarak yaratilislari gereği erkek ile aynı oranda olmadıklarından diğer memurlara dezavantaj yaratacak sonuçlar doğurabilir,biraz daha büro işlerinde kullanılması bana göre bir tık daha normal gibi geliyor benim düşüncem katilmayabilirsin saygı duyarim


yrgnmmr
Aday Memur
04 Mart 2025 23:53
kadın ve erkek polislerin mesleğe girerken eşit sayıda alınmamasının sebebi ne sizce? zaten eşit alım olmuş olsa çoğunuz polis bile olamayacaktınız. Hiç derdiniz kalmadı kadın polislere mi gücünüz yetti. büroda çalışan erkek memurlara neden laf söylemiyorsunuz da kadın polise laf atıyorsunuz? aynı zamanda cidden erkekler hiç dedikodu yapmıyor di mi. Bi haddinizi bilin neymiş bayan polisler işten çıksa işler tıkır tıkır yürümüş hadi ordan! şu meslekte kadın polisler olmasa sanıyor musunuz ki sizi pamuklara saracaklar daha beter hale düşersiniz. not: meslekte 22. yılım bi bitmedi bu saçma sapan söylemler.

Oznendr
Aday Memur
04 Mart 2025 23:56

Yani özet olarak bir memurdan maksimum düzeyde verim alacağın yerde çalışması en uygun olanıdır ,bayan arkadaşlar sokak polisliginden daha çok evrak işinde daha titizler,duzenliler en azından benim calistiklarim o halde idi,birde gece vardiyasi ,şimdi örnek verdigin meslekler çoğu kendi ilinde de çalışan bayan memurlar onlar ekstra biseyde cocuklari akraba anne baba birakilir ama bizim polisler geneli gurbette görev aldigimizdan bir kadının gece evinde çocukların yanında olması elzem bir durum olmadıkça daha sağlıklı olur diye dusunuyorum


Polistirmeslegim
Aday Memur
04 Mart 2025 23:57

Bence bu ayrımın en büyük nedeni çalışma şeklimizin saatimizin kanunla belirlenmemesi ve çok sayıda bayan memur alınmasından kaynaklı. Ayrıca bu ayrım rütbelilerde yok rütbeli kadın erkek hemen hemen aynı işi yapıyor nöbetine kalıyor denetimini yapıyor konu olurda gece kaç olursa olsun geliyor. İstihdam alanı bayanlar için kısıtlı (bence değil erkekler ne yapıyorsa onlarda yapmalı)ve sayıları çok çoook fazla bayan memuru çalıştıracak yer bulamıyorlar zaten

Happylady, 4 saat önce

Peki neden emniyette ayrım var sizce ben anlamıyorum


yrgnmmr
Aday Memur
05 Mart 2025 00:20
bu arada bu konuyu açan şahıs sanırım kadın ve meslekten değil. nickine dikkat etmemişim. gelmiş dışardan ahkam kesiyor... mutlu bayan!

Titiz10
Aday Memur
05 Mart 2025 00:31
Allah bile yaratırken ayrı yaratmış şu yaptığınız muhabbete bakın gerektiği yerlerde bayan arkadaşlarımızda görevini yapıyor.

pls.njdt
Aday Memur
05 Mart 2025 00:36
La var ya benim eşim de polis çıldırın köpek soyları sizi salak bunlar siz bu kafayla bir arpa boyu gidemezsiniz şu beyinliler sizi insana zorla hayatımda ilk defa bu firumda hakaret ettik ama hak ettiler

Kısa hayat
Aday Memur
05 Mart 2025 00:38
tespit çok doğru.

yrgnmmr
Aday Memur
05 Mart 2025 00:38
erkek arkadaşlar kusura bakmayın. ben bir an konuyu açan şahsın analizini yapmadan, saydırdım. yıllarca mesleğin meşakkatini çekince birinin gelip saçmalamasına tahammül edemedim. yeri geldi gece çalıştık, ekipte çalıştık, yeri geldi olağan üstü hallerde evimize gidemedik günlerce, yeri geldi erkeklerden daha yoğun çalıştık. 22 yılda ne olaylar ne badireler atlattık hep birlikte. meslek zorsa hepimize zor.

kerem60
Aday Memur
05 Mart 2025 00:49
Kadını, Erkeği görevini en iyi yapan ve en fazla ailesinden uzak kalan Emniyet Personelidir. İstisnalar genellemeye konu olamaz. Başlık yersiz olmuş.

Astalavista56
05 Mart 2025 00:59

Yapmayın etmeyin kadın polis şehitlerimiz var. Onlar hiç mi çalışmıyodu

Kısa hayat, 3 saat önce
tespit çok doğru.

Ridak76
Aday Memur
05 Mart 2025 01:03

teşkilatta olup ta hiç gece çalışmayan hiç ek göreve gitmeyen ( maç uygulama

operasyon mitinğ) Cumartesi Pazar ve resmi

dini bayramlar tatil alan polis ile gece çalışan ek görevlere giden

hafta sonu ve bayramlarda hiç izin kullanmayan polisin maaş nın aynı olması

hakkaniyete aykırı olduğunu düşünüyorum


Kısa hayat
Aday Memur
05 Mart 2025 01:18
Bayan polisler polis olana kadar her işi yaparım diyor. Sonra ben gece çalışmam ben bunı yapmam ben bayanım vs vs bu çok fazla önceden payan polis sayısı çok azdı aramızda idare ediliyordu şimdi bayan polis sayısı çok fazla. polis merkezlerinde özellikle her gece bayan olmalı. Bayan = Masa başı iş bu algı çok yanlış. Hakkını veren bayanlara saygımız sonsuz. Konuya duyğusal bakmayın.

Sbz1dftd
Şef
05 Mart 2025 01:36
çok doğru bir tespit. büssürü bayan polis var hiç biri gece çalışmaz haksızlık bu aynı maaş alırlar. neden bu kadar fazla alınıyor ki madem gece çalışmayacak. gece çalışmayacak diye bir mevzuat yok ama çalışanı görmedim. hep derler gece çalıştım 12 12 çalıştım nöbet tuttum yalan hep... yok masa kalmadı nereye verilecek bu kadar bayan bilmiyorum

Ertyq
Aday Memur
05 Mart 2025 02:48
sen gitmediklerinimi sanıyorsun dostum. heralde kendin gitmediğinden görev yerlerinde kadın polis göremiyorsun yada 5 bin nüfuslu bir yerdesin. ne saçma başlık açılmış. ilk olarak kendi eşinizin polis olduğunu düşünerek yazın bakalım ne yazacaksınız
Ridak76, 2 saat önce

teşkilatta olup ta hiç gece çalışmayan hiç ek göreve gitmeyen ( maç uygulama

operasyon mitinğ) Cumartesi Pazar ve resmi

dini bayramlar tatil alan polis ile gece çalışan ek görevlere giden

hafta sonu ve bayramlarda hiç izin kullanmayan polisin maaş nın aynı olması

hakkaniyete aykırı olduğunu düşünüyorum

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