Bayan polisler neden garip ?

Bayan polisler polis olana kadar her işi yaparım diyor. Sonra ben gece çalışmam ben bunı yapmam ben bayanım vs vs bu çok fazla önceden payan polis sayısı çok azdı aramızda idare ediliyordu şimdi bayan polis sayısı çok fazla. polis merkezlerinde özellikle her gece bayan olmalı. Bayan = Masa başı iş bu algı çok yanlış. Hakkını veren bayanlara saygımız sonsuz. Konuya duyğusal bakmayın.

