Belediyede 657 ye tabi kişilerin maaşları e devlette cıkmıyor.

Kanzi sen cidden bu belediyede ki 657 ye tabi memurların apayrı bir kanuna tutuma ve haklara sahip olduğunu düşünüyorsun ama bu düşüncenden vazgeçsen iyi edersin. Hangi askerin polisin maaşı e Devlet hazine ve maliye bakanlığı sayfasında gözüküyor bana gösterir misin. Bazı kurumların kendi sistemleri vardır ve o kurumların kendi sistemlerinde maaş bordronu görebilirsin. Sırf maaş bordronu e devlette göremedin diye 657 ye tabi memur olmamış olmuyorsun yani. Hayatında görebileceğin memurların genelde en rahat çalışabileceği kurumlardan biri belediyelerdir ama bu gidişle ve kararsızlıkla sen arkalarından bakacaksın diye hissediyorum

Kanzi sen cidden bu belediyede ki 657 ye tabi memurların apayrı bir kanuna tutuma ve haklara sahip olduğunu düşünüyorsun ama bu düşüncenden vazgeçsen iyi edersin. Hangi askerin polisin maaşı e Devlet hazine ve maliye bakanlığı sayfasında gözüküyor bana gösterir misin. Bazı kurumların kendi sistemleri vardır ve o kurumların kendi sistemlerinde maaş bordronu görebilirsin. Sırf maaş bordronu e devlette göremedin diye 657 ye tabi memur olmamış olmuyorsun yani. Hayatında görebileceğin memurların genelde en rahat çalışabileceği kurumlardan biri belediyelerdir ama bu gidişle ve kararsızlıkla sen arkalarından bakacaksın diye hissediyorum