Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


05 Mart 2025 00:22
Belediyede 657 ye tabi kişilerin maaşları e devlette cıkmıyor.

Merhaba bir soru sormak istiyorum belediyede 657 ye tabi kişilerin maaş bordroları e devletten çıkmıyor kişinin çalıştığı belediyenin kendi bordro sayfasından çıkıyor çoğu kişi belediyede 657 ye tabi kişilerin maaşlarını devletin yatırdıgını söylüyor ama devlet yatırsa e devlette bulunan e bordro sayfasından çıkmaz mı mesela polisin veya öğretmenin maaş bodroları e devletteki e bordrodan çıkıyor ama belediyedeki 657 ye tabi kişilerin maaş bordroları e devletten çıkmıyor bunun nedeni nedir bilen varsa cevaplarsa çok sevinirim.


malikane.1999
Daire Başkanı
05 Mart 2025 00:41
Kanzi sen cidden bu belediyede ki 657 ye tabi memurların apayrı bir kanuna tutuma ve haklara sahip olduğunu düşünüyorsun ama bu düşüncenden vazgeçsen iyi edersin. Hangi askerin polisin maaşı e Devlet hazine ve maliye bakanlığı sayfasında gözüküyor bana gösterir misin. Bazı kurumların kendi sistemleri vardır ve o kurumların kendi sistemlerinde maaş bordronu görebilirsin. Sırf maaş bordronu e devlette göremedin diye 657 ye tabi memur olmamış olmuyorsun yani. Hayatında görebileceğin memurların genelde en rahat çalışabileceği kurumlardan biri belediyelerdir ama bu gidişle ve kararsızlıkla sen arkalarından bakacaksın diye hissediyorum
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