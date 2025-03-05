Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


05 Mart 2025 00:53
2025-3
Sadece bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. Bu ÖSYM üzerinden olan atama ile sözleşmeli olarak atanan kişiler temmuz ayındaki merkezi atamada veya diğer merkezi atamalarda kadrolu ilanlara istifa edip atanabilir değil mi?

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