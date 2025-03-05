Sadece bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. Bu ÖSYM üzerinden olan atama ile sözleşmeli olarak atanan kişiler temmuz ayındaki merkezi atamada veya diğer merkezi atamalarda kadrolu ilanlara istifa edip atanabilir değil mi?

Sadece bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. Bu ÖSYM üzerinden olan atama ile sözleşmeli olarak atanan kişiler temmuz ayındaki merkezi atamada veya diğer merkezi atamalarda kadrolu ilanlara istifa edip atanabilir değil mi?