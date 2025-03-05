Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


05 Mart 2025 01:27
Kurumlar arası geçiş
Arkadaşlar herhangi bir kamu kurumunda bilgisayar işletmeni olarak çalışan 657 tabi kadrolu memur 399 kit kurumuma muhasebeci ya da programcı olarak geçiş yapabilir mi? Muhasebeci veya programcı ünvanı bilgisayar işletmeninden daha üstün ünvan mıdır yoksa aynı statü mü sayılıyor? Bilgisayar işletmeni olarak çalıştığın kurumun muvafakat vermesi gerekir mi veya muvafakat zorunlu mudur?

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