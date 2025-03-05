Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2025 02:31
Aylık bağlama servisi

Görev yaparken engelli oldum yüzde 58 raporum 6700 iş günüm 20 yıl çalışmış ligim var emekli olabilir miyim ne maaş alırım kıdem tazminatım ne kadar olur şimdiden teşekkürler

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