Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2025 02:47
Geçici görevlendirme ne zaman naklen atamaya döner

Değerli meslektaşlarım, eş durumu mazeretiyle geçici olarak tayinim oldu, muhtemelen de aynı yıl içinde 2. tayin olduğu için geçici oldu. bileniniz varsa bundan sonraki süreç nasıl işler, eşimin 3 yıl görev zorunluluğu var, naklen tayinim 1 yıl dolunca mı kendiliğinden mi gelir yoksa dilekçe mi yazmalıyım, bunlar olmazsa geçici görev süresi dolmadan önce tekrar uzatma dilekçesi mi vereceğim, uzatma dilekçesinin kabul görmeme durumu olur mu


ramazan3463
Aday Memur
05 Mart 2025 03:33

1 yıl dolduktan sonra naklen tayinin çıkar daha sonra gider eski yerden ilişiğini tamamen kesersin

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