Geçici Görevlendirme

Değerli meslektaşlarım, eş durumu mazeretiyle geçici olarak tayinim oldu, muhtemelen de aynı yıl içinde 2. tayin olduğu için geçici oldu. bileniniz varsa bundan sonraki süreç nasıl işler, eşimin 3 yıl görev zorunluluğu var, naklen tayinim 1 yıl dolunca mı kendiliğinden mi gelir yoksa dilekçe mi yazmalıyım, bunlar olmazsa geçici görev süresi dolmadan önce tekrar uzatma dilekçesi mi vereceğim, uzatma dilekçesinin kabul görmeme durumu olur mu

Değerli meslektaşlarım, eş durumu mazeretiyle geçici olarak tayinim oldu, muhtemelen de aynı yıl içinde 2. tayin olduğu için geçici oldu. bileniniz varsa bundan sonraki süreç nasıl işler, eşimin 3 yıl görev zorunluluğu var, naklen tayinim 1 yıl dolunca mı kendiliğinden mi gelir yoksa dilekçe mi yazmalıyım, bunlar olmazsa geçici görev süresi dolmadan önce tekrar uzatma dilekçesi mi vereceğim, uzatma dilekçesinin kabul görmeme durumu olur mu