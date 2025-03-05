Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2025 02:47
Geçici Görevlendirme
Değerli meslektaşlarım, eş durumu mazeretiyle geçici olarak tayinim oldu, muhtemelen de aynı yıl içinde 2. tayin olduğu için geçici oldu. bileniniz varsa bundan sonraki süreç nasıl işler, eşimin 3 yıl görev zorunluluğu var, naklen tayinim 1 yıl dolunca mı kendiliğinden mi gelir yoksa dilekçe mi yazmalıyım, bunlar olmazsa geçici görev süresi dolmadan önce tekrar uzatma dilekçesi mi vereceğim, uzatma dilekçesinin kabul görmeme durumu olur mu

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