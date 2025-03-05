Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Mart 2025 04:20
Meslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7

Merhabalar hocalarım. Bir konuda sizlerden fikir rica edecektim. Kırıcı olmadan fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Aile ve çevre baskısı ile ilkokul öğretmenliği okudum. O zaman sıralama buna yetiyodu ve sınav stresi bedensel soruna yol açtığı için zorla yazdırdılar. okulu bırakmama izin vermedi ailem. Sevmeyi denedim ama malesef tam tersi oldu gittikçe soğudum. 2 tane özel kurumda çalıştım saat başı ücretle ders verdim. İlki 70 tl saat ikinci kurum 150 tl günübirilk sigortaydı. Tayin zorluğu, öğretmenin otoritesi olmaması, BSö ler ve sınıf branşsının ekstra zorluğu hepsini geçtim bir de üzerine AGS eklenince iyice soğudum.

Hedeflediğim bir şey olmadığı ve aksiliklerde beraberinde olunca düzgün bir sınav çalışma süreci geçiremedim. Farklı bir iş sektöründe şansımı denemek istedim ama diploma hiçbir işe yaramıyor ve çoğu şirketlerden de dönüş olamıyorum. Kendimi bilgisayar tamirinde geliştirdim biraz fakat bulunduğum ilçede çok iş imkanı malesef ki yok. Fabrikada işçi olmayı düşündüm başvurdum ama ne kadar dayanabilirim hiçbir fikrim yok. Belki de öğretmenliği mumla arayacam bilmiyorum. Küçüklükten sınav denemeyip en azından biraz işe girip pişseydim belki daha farklı olurdu. Özel sektörün zorlu olduğunun farkındayım. Şunu da düşünüyorum ülkede her şey artık zor. Geçen sene sağ kasık fıtığından ameliyat oldum bu sene de sol kasıkta fıtık çıktı Ramazan sonrasında ameliyat günü alacağım. Dolayısıyla ağırlık kaldırmam çok riskli ve yine indir kaldır işleri yapmamam gerkiyor.

YKS çalışmayı düşündüm ve bilgisayar alanında ilerlemeyi düşündüm. Kitap görmekten tiksindiğim ve bu senede ikinci fıtık haberini alınca ayrıca KYK hakkım olmadığı için memlektimdeki üni okuyacağım ki o da bilindik üniler değil yani iş imkanım zor olacak. Bu sebeplerden rafa kaldırdım. Aöf ten işletme düşünüyorum. Bu süre zarfında iş aramaya devam edeceğim. Çoğu memuriyetin yaş şartına takılıyorum. Neden işletme derseniz bölümümden dolayı farklı harici bir memuriyet imkanım kalmıyor ama en azından işletmede GSB yurt memurluğu bile imkanım olabilir. Ataması yok ama en azından şansıma yaş şartı olmayan bir alım olursa belki kısmetim açılır. Aklıma başka bir fikir gelmiyor kısaca.

Askeriye düşündüm ve askerliğim için yedek asb sb başvurdum çıkmadı. Alımlarda da ilaç geçmişim ve yine bölümümden alım ilanı malesef olmadı. Seneye polislik için seneye son kez sanırm deneyeceğim çünkü seneye 29 sonra 30 bir hakkım oluyor. Ama ilaç durumu süresi doluyor mu bilmiyorum şansımı deneyeceğim.

Fazla uzattım hakkınızı helal edin. Söylemek istediğim ve aklıam gelmeyen daha çok şey var ama kendimi ifade ettim biraz sanırım. İşin içinden çıkamıyorum önerilerinizi bekliyorum.


thmus79
Memur
05 Mart 2025 05:17

Maalesef yalnız değilsiniz, eğitim sisteminin her yıl sizin gibi milyonlarca çıktısı oluyor. Okumak en büyük engel gençlerin önünde. Öyle kolay bir çözüm de yok gibi.


issizgenc
Aday Memur
05 Mart 2025 06:23

O kadar çaresizim ki anlatamam hocam.

thmus79, 9 saat önce

Maalesef yalnız değilsiniz, eğitim sisteminin her yıl sizin gibi milyonlarca çıktısı oluyor. Okumak en büyük engel gençlerin önünde. Öyle kolay bir çözüm de yok gibi.


Kagiş
Müsteşar
05 Mart 2025 07:48

Esnaflığı deneyin! Önce seyyar başlayın, işporta gibi. Sonra duruma göre bakarsınız.


VHKİ-MEB
Memur
05 Mart 2025 10:05

Hocam bilgisayar demişsin, bilgisayar öğretmenliği düşünürsen açıktan (aöf) yönetim bilişim sistemleri okuyabilirsin, ortak yök derslerini saydırınca, üstten ders alınca ve yaz okuluna kalınca 2 yıla bitiyor. Sınıfçının işi zor hocam, her gün ders, çok küçük çocuklar; herkese göre değil. Bilişimci rahat gibi nispeten.


Lecturer55
Aday Memur
05 Mart 2025 11:05

Influencer


issizgenc
Aday Memur
05 Mart 2025 13:13

Evet hocam biliyorum da yine öğretmenlik oluyor aslında bilişim alanını çok isterim o da aklıma geldi ama atamaları nerdeyse hiç yok. Aslında derdim şeydi öğretmenlik harici düz memurluk için de işlevli bir şey. Türk telekoma girecektim saha ekipmanı olarak adamlar 2 yıllık teknik diploma istedi. O kadar kamera bağladım vs hiç bakmadılar bile.

VHKİ-MEB, 4 saat önce

Hocam bilgisayar demişsin, bilgisayar öğretmenliği düşünürsen açıktan (aöf) yönetim bilişim sistemleri okuyabilirsin, ortak yök derslerini saydırınca, üstten ders alınca ve yaz okuluna kalınca 2 yıla bitiyor. Sınıfçının işi zor hocam, her gün ders, çok küçük çocuklar; herkese göre değil. Bilişimci rahat gibi nispeten.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirmeİlçe mem öğretmenin mebbis bilgilerini görebiliyor mu?Tayin meselesiProje okulu sorusuVelilerin öğretmen hakkında dedikodusuÖgretmen maaş haczi hakkındaÖzel Eğitim Öğretmenliği HakkındaArkadaşlar kronik rahatsızlıklarım varAGS ile Birlikte Meslek Liselerinde Ögretmenlik Nasıl OlacakMeslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7

Sözlük

martı 1 efsane 1 selanik örgüsü 2 600 bin TL'yi iade eden tostçu 1 küresel ısınma ve iklim değişikliği 1 sürfile makası 2 ağlama duvarı 2 fitilli kadife 1 harran 1 mantık 1

Son Haberler

Sanayide çalışan kişi başına üretim yüzde 4 yükseldiAdalet Bakanı: Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 83'e çıktıFahrettin Altun: 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Stratejik DestekÇin'den ABD'ye cevap: Savaş istiyorsan biz hazırızBakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak