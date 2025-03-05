Meslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7

Merhabalar hocalarım. Bir konuda sizlerden fikir rica edecektim. Kırıcı olmadan fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Aile ve çevre baskısı ile ilkokul öğretmenliği okudum. O zaman sıralama buna yetiyodu ve sınav stresi bedensel soruna yol açtığı için zorla yazdırdılar. okulu bırakmama izin vermedi ailem. Sevmeyi denedim ama malesef tam tersi oldu gittikçe soğudum. 2 tane özel kurumda çalıştım saat başı ücretle ders verdim. İlki 70 tl saat ikinci kurum 150 tl günübirilk sigortaydı. Tayin zorluğu, öğretmenin otoritesi olmaması, BSö ler ve sınıf branşsının ekstra zorluğu hepsini geçtim bir de üzerine AGS eklenince iyice soğudum.

Hedeflediğim bir şey olmadığı ve aksiliklerde beraberinde olunca düzgün bir sınav çalışma süreci geçiremedim. Farklı bir iş sektöründe şansımı denemek istedim ama diploma hiçbir işe yaramıyor ve çoğu şirketlerden de dönüş olamıyorum. Kendimi bilgisayar tamirinde geliştirdim biraz fakat bulunduğum ilçede çok iş imkanı malesef ki yok. Fabrikada işçi olmayı düşündüm başvurdum ama ne kadar dayanabilirim hiçbir fikrim yok. Belki de öğretmenliği mumla arayacam bilmiyorum. Küçüklükten sınav denemeyip en azından biraz işe girip pişseydim belki daha farklı olurdu. Özel sektörün zorlu olduğunun farkındayım. Şunu da düşünüyorum ülkede her şey artık zor. Geçen sene sağ kasık fıtığından ameliyat oldum bu sene de sol kasıkta fıtık çıktı Ramazan sonrasında ameliyat günü alacağım. Dolayısıyla ağırlık kaldırmam çok riskli ve yine indir kaldır işleri yapmamam gerkiyor.

YKS çalışmayı düşündüm ve bilgisayar alanında ilerlemeyi düşündüm. Kitap görmekten tiksindiğim ve bu senede ikinci fıtık haberini alınca ayrıca KYK hakkım olmadığı için memlektimdeki üni okuyacağım ki o da bilindik üniler değil yani iş imkanım zor olacak. Bu sebeplerden rafa kaldırdım. Aöf ten işletme düşünüyorum. Bu süre zarfında iş aramaya devam edeceğim. Çoğu memuriyetin yaş şartına takılıyorum. Neden işletme derseniz bölümümden dolayı farklı harici bir memuriyet imkanım kalmıyor ama en azından işletmede GSB yurt memurluğu bile imkanım olabilir. Ataması yok ama en azından şansıma yaş şartı olmayan bir alım olursa belki kısmetim açılır. Aklıma başka bir fikir gelmiyor kısaca.

Askeriye düşündüm ve askerliğim için yedek asb sb başvurdum çıkmadı. Alımlarda da ilaç geçmişim ve yine bölümümden alım ilanı malesef olmadı. Seneye polislik için seneye son kez sanırm deneyeceğim çünkü seneye 29 sonra 30 bir hakkım oluyor. Ama ilaç durumu süresi doluyor mu bilmiyorum şansımı deneyeceğim.

Fazla uzattım hakkınızı helal edin. Söylemek istediğim ve aklıam gelmeyen daha çok şey var ama kendimi ifade ettim biraz sanırım. İşin içinden çıkamıyorum önerilerinizi bekliyorum.