Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2025 05:30
Polsan fon yönetimi neden yok

Bireysel emeklilik sistemlerinde olan fon yönetimi polsanda neden yok? Neden kendi portföyümüzü yönetemiyoruz? Polsanın dağıttığı temettüler ortada. Fon yönetimi ile bunun kat kat fazlasını elde edebiliriz.

Polsan tüm iştiraklerini satıp yeni yapılanma için yatırım yapsın, kalanı ortaklarına paylaştırsın,

BESlerde olduğu gibi fon yönetimi ortaklarda olsun,

kendi fonunu yonetemeyecekler için öneriler sunulsun.


PSEUDONYM
Aday Memur
05 Mart 2025 09:11

cevabını bildiğiniz sorular sormayın lütfen. Şunu sorun polsanda kaç ekonomist çalışıyor. yönetim kurulunda veya karar alma kaç tane ekonomiden anlayan kişi var bunlara ö bütün sorularınızın cevabı orada gizli


ÖTÇ66
Aday Memur
05 Mart 2025 09:18
son yıllarda gördüğüm açılan en doğru en mantıklı başlık..
Toplam 2 mesaj

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