Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2025 09:01
Polisken universite okumak

Arkadaşlar polisken 4 yıllık bı bölüm kazandigimzda bu bölümü rahatlıkla okuyabiliyor muyuz ? Bu konuda bildiklerinizi rica etsem paylsabilir misinz


BY-MUHASEBECİ
Memur
05 Mart 2025 09:03
devam zorunluluğundan mı bahsediyorsunuz

009784
Aday Memur
05 Mart 2025 10:51

Ben ikinci üniversite okudum. Devam için hocalar ile görüştüm. Sorun çıkmadı Her hafta farklı iki derse giriyordum. Okuldan çalışkan iki kişiyle arayı iyi tut notlarını al, haftada iki farklı derse girersen fazla devamsızlık sorunu olmaz. Bazen izin bazen geceden çıkıp gidebilirsin. Bu şekilde okuyan çok arkadaş var... Artık bir çok üniversite lise formatında. 2000 li yılların başında ki üniversite mantığı gibi değil. Öğrenciler sınavlarda 10 sayfa A4 çalışmaktan aciz. Ben 38 yaşında bölüm birincisi olarak bitirdim.


diyorumki06
Şube Müdürü
05 Mart 2025 12:13
konuş sürekli gece çalışan koordinasyon vb. yerlere geçebilirsen daha rahat okursun
Toplam 3 mesaj

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