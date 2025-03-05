Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2025 09:03
Tüik enflasyon davası sonuçlandı

Tüik davası sonuçlandı nihai karar 15 güne kadar açıklanacak bakalım ne sonuç çıkacak enflasyonda değişiklik olacak mı

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