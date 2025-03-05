Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Mart 2025 09:16
Polis Eşi Olan Öğretmenlerin Eş Durumu Tayini Süreci Hakkında Yardım
merhabalar.Nasip olursa bu yaz evlenmeyi planlıyorum. Sözlüm öğretmen ve evlendikten sonra onu yanıma aldırmak istiyorum. Araştırmalarıma göre öğretmenlerin eş durumu tayinleri Haziran - Temmuz aylarında oluyor. kendisi kadrolu Bu süreci daha önce yaşayan ve tecrübesi olan arkadaşlar varsa, nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda yardımcı olabilir mi? Başvuru süreci, gerekli belgeler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.

matematikçi10
Şef
05 Mart 2025 10:54
Bu sene il içi ve il dışı mazeret ataması ayrı takvimde planlanmış. yaz tatili il içi mazeret ataması 1. aşama 30 Haziran - 8 temmuz arasında il dışı mazeret ataması 1. aşama 18-28 temmuz olarak planlamış. başvuru yapabilmek için 1. aşamanın son tarihinde resmi olarak evli olmanız gerekiyor. düğün tarihiniz daha sonraki tarihlerde ise resim işlemleri daha önce de halletmeniz gerekecek. evlilik cüzdanı ve nüfus cüzdanı işlemlerini resmi olarak hallederseniz bir sorun olmaz.

doralata
Aday Memur
05 Mart 2025 11:23
Takvimden once nikahinizi kiyin sonra es durumu hakki dogacak. Once il ici-il disi daha sonra es durumu oluyor benim 2 yil once agustosun sonunu bulmustu. Kurumuna es durumu yapacagini bildirsin. Onlar yonlendirirler. Sonra zamani geldiginde tercih listesinden acilan okullari sececek. Bu surecte telegramda gruplar aciliyor takip ederse puanina gore okullari yazar buyuk bir surpriz olmaz. Es durumlarina daha guzel okullar aciliyor sayisi da fazla oluyor. Tercih donemi online devam ediyor diye hatirliyorum ama sonuc aciklandiktan sonra ilisik kesmek icin kurumuna gidecek onlar milli egitime ve maliyeye gonderecekler haricahi hesaplanacak her adima tek tek yonlendiriyolar o da 1 gun icinde bitiyor. Okulum dogudaydi ben batida o yuzden bir arkadasa vekalet vermistim bir kac saat icinde halletmisti. Simdiden hayirli olsun en guzeli olsun hakkinizda

okanşal
Aday Memur
05 Mart 2025 13:39
çok teşekkür ederim.
matematikçi10, 3 saat önce
Bu sene il içi ve il dışı mazeret ataması ayrı takvimde planlanmış. yaz tatili il içi mazeret ataması 1. aşama 30 Haziran - 8 temmuz arasında il dışı mazeret ataması 1. aşama 18-28 temmuz olarak planlamış. başvuru yapabilmek için 1. aşamanın son tarihinde resmi olarak evli olmanız gerekiyor. düğün tarihiniz daha sonraki tarihlerde ise resim işlemleri daha önce de halletmeniz gerekecek. evlilik cüzdanı ve nüfus cüzdanı işlemlerini resmi olarak hallederseniz bir sorun olmaz.

okanşal
Aday Memur
05 Mart 2025 13:40
çok teşekkür ederim.
doralata, 3 saat önce
Takvimden once nikahinizi kiyin sonra es durumu hakki dogacak. Once il ici-il disi daha sonra es durumu oluyor benim 2 yil once agustosun sonunu bulmustu. Kurumuna es durumu yapacagini bildirsin. Onlar yonlendirirler. Sonra zamani geldiginde tercih listesinden acilan okullari sececek. Bu surecte telegramda gruplar aciliyor takip ederse puanina gore okullari yazar buyuk bir surpriz olmaz. Es durumlarina daha guzel okullar aciliyor sayisi da fazla oluyor. Tercih donemi online devam ediyor diye hatirliyorum ama sonuc aciklandiktan sonra ilisik kesmek icin kurumuna gidecek onlar milli egitime ve maliyeye gonderecekler haricahi hesaplanacak her adima tek tek yonlendiriyolar o da 1 gun icinde bitiyor. Okulum dogudaydi ben batida o yuzden bir arkadasa vekalet vermistim bir kac saat icinde halletmisti. Simdiden hayirli olsun en guzeli olsun hakkinizda
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