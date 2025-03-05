Polis Eşi Olan Öğretmenlerin Eş Durumu Tayini Süreci Hakkında Yardım

merhabalar.Nasip olursa bu yaz evlenmeyi planlıyorum. Sözlüm öğretmen ve evlendikten sonra onu yanıma aldırmak istiyorum. Araştırmalarıma göre öğretmenlerin eş durumu tayinleri Haziran - Temmuz aylarında oluyor. kendisi kadrolu Bu süreci daha önce yaşayan ve tecrübesi olan arkadaşlar varsa, nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda yardımcı olabilir mi? Başvuru süreci, gerekli belgeler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.

merhabalar.Nasip olursa bu yaz evlenmeyi planlıyorum. Sözlüm öğretmen ve evlendikten sonra onu yanıma aldırmak istiyorum. Araştırmalarıma göre öğretmenlerin eş durumu tayinleri Haziran - Temmuz aylarında oluyor. kendisi kadrolu Bu süreci daha önce yaşayan ve tecrübesi olan arkadaşlar varsa, nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda yardımcı olabilir mi? Başvuru süreci, gerekli belgeler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.