Polis Eşi Olan Öğretmenlerin Eş Durumu Tayini Süreci Hakkında Yardım

Takvimden once nikahinizi kiyin sonra es durumu hakki dogacak. Once il ici-il disi daha sonra es durumu oluyor benim 2 yil once agustosun sonunu bulmustu. Kurumuna es durumu yapacagini bildirsin. Onlar yonlendirirler. Sonra zamani geldiginde tercih listesinden acilan okullari sececek. Bu surecte telegramda gruplar aciliyor takip ederse puanina gore okullari yazar buyuk bir surpriz olmaz. Es durumlarina daha guzel okullar aciliyor sayisi da fazla oluyor. Tercih donemi online devam ediyor diye hatirliyorum ama sonuc aciklandiktan sonra ilisik kesmek icin kurumuna gidecek onlar milli egitime ve maliyeye gonderecekler haricahi hesaplanacak her adima tek tek yonlendiriyolar o da 1 gun icinde bitiyor. Okulum dogudaydi ben batida o yuzden bir arkadasa vekalet vermistim bir kac saat icinde halletmisti. Simdiden hayirli olsun en guzeli olsun hakkinizda

Takvimden once nikahinizi kiyin sonra es durumu hakki dogacak. Once il ici-il disi daha sonra es durumu oluyor benim 2 yil once agustosun sonunu bulmustu. Kurumuna es durumu yapacagini bildirsin. Onlar yonlendirirler. Sonra zamani geldiginde tercih listesinden acilan okullari sececek. Bu surecte telegramda gruplar aciliyor takip ederse puanina gore okullari yazar buyuk bir surpriz olmaz. Es durumlarina daha guzel okullar aciliyor sayisi da fazla oluyor. Tercih donemi online devam ediyor diye hatirliyorum ama sonuc aciklandiktan sonra ilisik kesmek icin kurumuna gidecek onlar milli egitime ve maliyeye gonderecekler haricahi hesaplanacak her adima tek tek yonlendiriyolar o da 1 gun icinde bitiyor. Okulum dogudaydi ben batida o yuzden bir arkadasa vekalet vermistim bir kac saat icinde halletmisti. Simdiden hayirli olsun en guzeli olsun hakkinizda