SGK da Sağlıkçıya Ek Ödeme var Memura Yok!

Sosyal Güvenlik Kurumunda kurumun asıl işini yapan 25 binden fazla memur, şefe herhangi bir ek ödeme yapılmıyor.

Ancak Sağlık SGM lerde çalışan Doktor, Hemşire, Eczacı gibi mesleklere Kurum Yönetim Kurulu Kararı ile EK ÖDEME yapılıyor! Onlardan 12 günden fazla izin rapor alanlardan yapılan kesintiler bugünkü toplantıda iptal edilecekmiş (kaynak:türk büro sen başk yardımcısının twiti)

Bu memlekette hiçbir şey adaletle yürümeyecek mi? Madem Kurumun EK ÖDEME yapma yetkisi var asıl işi yapan Memur Şeflere niye Ek Ödeme Yapılmıyor? Bunu hiçbir sendika talep etmiyor, es geçiyor.

En fazla 30 bine yakın personel olduğumuz için sesimizi duyuramıyoruz...