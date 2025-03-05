Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mart 2025 09:20
SGK da Sağlıkçıya Ek Ödeme var Memura Yok!

Sosyal Güvenlik Kurumunda kurumun asıl işini yapan 25 binden fazla memur, şefe herhangi bir ek ödeme yapılmıyor.

Ancak Sağlık SGM lerde çalışan Doktor, Hemşire, Eczacı gibi mesleklere Kurum Yönetim Kurulu Kararı ile EK ÖDEME yapılıyor! Onlardan 12 günden fazla izin rapor alanlardan yapılan kesintiler bugünkü toplantıda iptal edilecekmiş (kaynak:türk büro sen başk yardımcısının twiti)

Bu memlekette hiçbir şey adaletle yürümeyecek mi? Madem Kurumun EK ÖDEME yapma yetkisi var asıl işi yapan Memur Şeflere niye Ek Ödeme Yapılmıyor? Bunu hiçbir sendika talep etmiyor, es geçiyor.

En fazla 30 bine yakın personel olduğumuz için sesimizi duyuramıyoruz...


tarantulaziz
Aday Memur
05 Mart 2025 10:24

Evet o saydığın sağlıkçılar da işlerinin çoğunu memura yaptırıp memurun 2-3 katı maaş alıyor.


sgk-ssk
Şef
05 Mart 2025 10:53

Konumuz Yönetim Kurulu Kararı ile Ek Ödeme verilebiliyorsa Memur Şeflere de verilmesi.

tarantulaziz, 4 saat önce

Evet o saydığın sağlıkçılar da işlerinin çoğunu memura yaptırıp memurun 2-3 katı maaş alıyor.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
05 Mart 2025 12:04

sgk da en değer verilmeyen şey kurum personeli

ölsen gitsen amirin senin öldüğüne gram üzülmez

işler kaldı bu işleri kim yapcak diye ona üzülür

sgk rezalet bir kurumdur, pişmanlıktır.

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