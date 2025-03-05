Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Mart 2025 09:32
Eş durumu

Merhaba hocalarım eş durumundan tayin isteyeceğim bu yaz.eşimin kendi şirketi var İstanbul?da yaşıyoruz . Eşimin şirketinin bir seneyi doldurması mu lazım o ilçede öyle bir şart var mı. Direkt o şirketi kapatıp yeni şirket açacaktı gitmeyi düşündüğümüz ilçede .bu arada İstanbul?da 2 sene prim ödedi. İlçe bazında da bakıyorlar mı


bahçesaray
Şef
05 Mart 2025 11:47

eşinizin görev yaptığı ( şirketin olduğu ) yere isteye bilirsiniz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirmeİlçe mem öğretmenin mebbis bilgilerini görebiliyor mu?Tayin meselesiProje okulu sorusuVelilerin öğretmen hakkında dedikodusuÖgretmen maaş haczi hakkındaÖzel Eğitim Öğretmenliği HakkındaArkadaşlar kronik rahatsızlıklarım varAGS ile Birlikte Meslek Liselerinde Ögretmenlik Nasıl OlacakMeslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7

Sözlük

incelek 1 şişme kumanda kılıfı 1 600 bin TL'yi iade eden tostçu 1 tercihli beyinsizlik 2 bir ölünün anı defteri. 1 İftara doğru 1 efsane 1 ağlama duvarı 2 hamletmek 1 dünya obezite günü 2

Son Haberler

Sanayide çalışan kişi başına üretim yüzde 4 yükseldiAdalet Bakanı: Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 83'e çıktıFahrettin Altun: 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Stratejik DestekÇin'den ABD'ye cevap: Savaş istiyorsan biz hazırızBakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak