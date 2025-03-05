Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2025 09:34
Geceden çıkan personele, ek görev yazılması

selamun aleyküm arkadaşlar gecede 13/14 saat çalıştıktan sonra en erken kaç saat sonra ek görev yazılabilir genelge yada süresini bilen varmı sabah 08 de geceden çıktık sabah 11 ek göreve çağırıldık


SüVari24
Aday Memur
05 Mart 2025 10:25
ayıp ya yazan da yazdıran da vicdan yok mu

gulyabani.10
Aday Memur
05 Mart 2025 10:29
bunu belirleyen bir yönetmelik ya da kanun yok. belirlenen saatte görev yerinde olman gerekiyor. ben 8 de görevden çıkıp 9 da geri çağrıldığımı biliyorum

LazAyşem
Aday Memur
05 Mart 2025 11:05

12 saat geçmeden tekrar görevlendirilemez diye biliyorum ama kim uyguluyor ki geceden çıkmadan daha


LazAyşem
Aday Memur
05 Mart 2025 11:07

Üniformayı çıkarmadan diğer görev tebliğ ediliyordu yazık gerçekten vicdansızlık

LazAyşem, 12 saat önce

12 saat geçmeden tekrar görevlendirilemez diye biliyorum ama kim uyguluyor ki geceden çıkmadan daha


ozerrrr
Şube Müdürü
05 Mart 2025 11:21
söylenecek söz çok ama..

Yorgunadam34
Aday Memur
05 Mart 2025 19:09

RoboCop olduk


9köyden kovulan
05 Mart 2025 19:19
çok basit görev yerine gidiyorsun bayılıyorsun sorduklarında iş kazası açtırıyorsun durumu anlatıyorsun göze alacaksın bazı şeyleri öttürmek kolay sonra ağaları

ikosunbabasi
Kapalı
05 Mart 2025 19:57

Bulunduğum il 5 saat sonra görev yaziyo

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