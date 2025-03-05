Geceden çıkan personele ek görev

bunu belirleyen bir yönetmelik ya da kanun yok. belirlenen saatte görev yerinde olman gerekiyor. ben 8 de görevden çıkıp 9 da geri çağrıldığımı biliyorum

bunu belirleyen bir yönetmelik ya da kanun yok. belirlenen saatte görev yerinde olman gerekiyor. ben 8 de görevden çıkıp 9 da geri çağrıldığımı biliyorum