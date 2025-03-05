Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Mart 2025 10:32
Kamu Yönetimi ile Adalet bölümü öğretmenlik formasyonu nasıl alınır?

Ben 5 yıllık bir zabıt katibiyim adalet bölümünü lisede okudum daha sonra 2 yıllık adalet bölümü okudum üniversitede şimdi de Atatürk Üniversitesi kamu yönetimi bitirmek üzereyim açıktan acaba formasyon alıp adalet bölümü öğretmenliği sınavına girebiliyor muyum internette çok açıklayıcı yazılar bulamadım.


ozelogretim
Aday Memur
05 Mart 2025 11:05

formasyon alırsanız adalet bölümü derslerine girebilirsiniz.20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kar

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