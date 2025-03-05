Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2025 11:06
Pomem minimal skolyoz hakkında

Merhaba, eğitim fakültesi'nde öğrenciyim mezun olunca pomeme başvuracağım fakat bel kısmımda hafif skolyoz mevcut doktor 10 15 derece arasıdır maksimum bir şey olmaz dedi tesadüfen ortaya çıktı bu durum. Görüntümde ve hareket kabiliyetimde hiçbir sıkıntı yok fizik tedaviyle iki sene içerisinde düzelir mi düzelenenini tanıyor musunuz? Pomem genel sağlıkta direkt elenir miyim yoksa tolerans gösteriliyor mu? Bu hususta kurul nasıl işliyor? Dava ile geri dönenler falan okudum bilgisi görgüsü olan meslekten arkadaşların yardımcı olmasını isterim herkese iyi çalışmalar.

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