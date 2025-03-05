KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


05 Mart 2025 11:59
Tebligat
Merhaba arkadaşlar, kurumundan tebligat bekleyen var mı ? Bu kadar uzaması normal mi acaba ?

Sıla S
Aday Memur
05 Mart 2025 12:09
ben bekliyorum hala 17 ocakta son evrak teslimiydi 1 ayı geçti hala haber yok arşiv araştırması sürecinin uzayabildiği söyleniyor
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