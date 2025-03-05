Akim Kanalıyla Ak Partiye soralım; Bizi kandırdınız mı? Sözünüzü Tutacak mısınız?

Tüm Kuran Kursu Öğreticilerimiz bu metni Akim kanalıyla Ak Parti grubuna/ tanıdıkları Ak parti il ilçe başkanlarına/vekillerine göndermeli.

Bundan 12 yıl önce zamanın Başbakan yardımcısı Bekir BOZDAĞ?ın medyaya yansıyan demecinde ?Kuran Kursu öğreticileri?ne Öğretmen ünvanı verileceği dile getirilmesine rağmen bu güne kadar bu konuda bir arpa boyu yol alınamamıştır. Ak parti ?sözünde duran, söylediğini yapan? bir parti ve iktidardır. Buna rağmen bu vaadinin 12 yıldır gerçekleşmemesi üzücüdür. Bu konuda bir çalışma yapılacak mıdır?

https://www.memurlar.net/haber/432781/kur-an-kursu-ogreticileride-ogretmen-olacak.html

"Sayıları 20 bini bulan Kur'an kursu öğreticilerine müjde. Diyanet bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli, vekil ve geçici öğreticiler yasal düzenlemeyle resmen 'öğretmen' olacak. Kuran-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak isteyen vatandaşlara Kuran Kursu Öğreticileri tarafından eğitim veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının mevzuatına göre Kuran Kurslarında

eğitim veren kişilere Kuran Kursu Öğreticisi adı veriliyor. Başkanlık bünyesinde, kadrolu, sözleşmeli, vekil ve geçici Kuran kursu öğreticileri istihdam ediyor. Türkiye genelinde ise 20 binin üzerinde Kuran Kursu Öğreticisi bulunuyor. Yıllardır öğretmen olarak anılmak isteyen Kuran Kursu öğreticileri için müjdeli haber geldi. Kuran Kursu öğreticilerine öğretmek demekten çekinen anlayışa neşter vuruluyor. 'Kur'an Kursu Öğreticilerini kesinlikle Öğretmen yapacağız' açıklamasını yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu konuda talimat verdi. Kur'an Kursu Öğreticilerinin öğretmen statüsüne kavuşturulması için Diyanet'in masasında bir çalışma yürütülüyor. Kuran Kursu eğiticilerin öğretmen olarak anılmaları için yasa tasarısı hazırlanıyor. Çalışma tamamlandığında Kuran Kursu öğreticisi resmen 'öğretmen'

olacak." BÜTÜN HAKLARDAN YARARLANACAKLAR Kuran öğreticileri arasında öğretmen unvanının verilmesi ile hem Kuran eğitimine verilen önemin artacağı hem de kendilerine olan özgüvenin geri kazandırılacağı fikri benimseniyor. Özgüvenin yanı sıra öğretmenlerin elde ettikleri sosyal haklardan Kuran Kursu öğretmenleri de faydalanacak. Toplu taşımada indiriminin yanı sıra eğitim öğretim yılı ödeneğini alacaklar. Aynı zamanda atama ve yer değiştirmede yönetmelikte değişiklikler yapılacak. Öğretici denmesinden her zaman rahatsız olduk Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, öğreticilere öğretmen unvanı verilmesi konusunda yapılan çalışmanın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Konuyla ilgili konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ise 'Neden Türkiye'de bütün öğreticilere öğretmen adı verilirken

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ihtiyaç duyulduğunda bilgi veren anlamına gelen öğretmen unvanı kullanılmıyor. Öğretici unvanı bizi her zaman rahatsız etti' şeklinde konuştu.