Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


05 Mart 2025 12:20
üniversitede memur iken yeniden atanma

merhaba arkadaşlar. üniversitede memur olarak çalışıyorum. ama yeniden kpps girdim yeniden atanmam mümkün mü bilginiz varmı bu konuda. sözleşmeli olarak sormuyorum. o zaten muvafakat almasına gerek kalmadna yeniden yeni kpss puanı ile atanabiliyor. direk kadrolu memur olarak soruyorum.? şuan ibb ve iskinin mülakatına giricem mesela mülakatı geçersem atanma durumum nedir?


dfnyemalkvrne
Aday Memur
05 Mart 2025 12:25
aynı kadro biraz zor. ama üst kadro ise muvaffak alırsını
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversite becayiş tek sayfaÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sağlık bakanlığından zabıtalığa geçişHizmetliyken şoför kadrosuna geçişBelediye sözlü mülakatBelediyedeki 657 ye tabi kişilerin maaşlarıBecayişİbb Memuriyet Sözlü SınavıKurumlarımızda özellikle Üniversitelerde evrak dağıtımını hangi personel yapıyor Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı hk.

Sözlük

fitilli kadife 1 şişme kumanda kılıfı 1 ağlama duvarı 2 Greenland 2 küresel ısınma ve iklim değişikliği 1 dünya obezite günü 2 Zelenski 3 harran 1 Demo 1 tercihli beyinsizlik 2

Son Haberler

Sanayide çalışan kişi başına üretim yüzde 4 yükseldiAdalet Bakanı: Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 83'e çıktıFahrettin Altun: 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Stratejik DestekÇin'den ABD'ye cevap: Savaş istiyorsan biz hazırızBakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak