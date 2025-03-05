Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2025 13:18
Askere Gitmeyen Meslektaşlar Buraya

Merhaba arkadaşlar. Kadrolu zabıt katibiyim. Henüz askere gitmedim. Sonbahara doğru 6 ay veya çıkarsa yedek subay olarak askere gitmek istiyorum. Çevreye bakıyorum son yıllarda askere giden adalet bakanlığı personeli arkadaşların neredeyse tamamı bedelli askerlik yapıyor. Maddi bir sıkıntım yok ama ağır cezadayım başladığımdan beri. epey sıkıldım, bunaldım. Biraz uzaklaşmakta istiyorum. Meslek büyüklerim bu konuda ne tavsiye verirler? Ayrıca askere gitmeyi düşünen arkadaşlar hangi yolu tercih ediyor? Birazda dertleşme köşesi gibi oldu burası ama inanın hem kişisel, hem işten dolayı çok yorgunum. Bazen iyiyim bazen kötüyüm git gelli bir durumdayım.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
05 Mart 2025 13:42

Bedelli 243 bin lira az bir para değil. Askerlik sabır işi. Gitmek istiyorsan git. Ama askerden dönünce yine ağır cezaya verirler.

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