Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2025 13:37
Mahkeme kararıyla üniversiteye başlama hakkında

Merhaba, net bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi? 3 yıl önce bir dr. öğretim üyesi kadrosuna başvurum kabul edilmediği için dava açmıştım. İlan 2 kişilikti ve benim kadroya uygunluğum ve puanlarım, alınan iki kişiden de yüksekti. Bu 3 yıl içinde, alınan iki kişiden biri üniversiteden ayrılmış. Şimdi mahkeme benim işe başlamama karar verirse, şu an çalışan diğer kişi işten ayrılmak zorunda mı kalır? Sanırım iptal davası açtık.

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