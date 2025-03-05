Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2025 13:38
Nakliye

Nakliye


koruma1903
Şef
05 Mart 2025 13:54
Malı arap faik'ten alıyorduk, Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyorudum kamyonu.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında10 taltif rivayeti2025 Şubat mazeret ataması İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBayan polisler neden garipİstanbul'da polis olmak mı yoksa memlekette asgari ücretle mi çalışmak?Fuzul Ev, Eminevim vb. tavsiye edermisiniz?Boşanma mazeret atamasıPolsan ihtiyaç kredisi

Sözlük

fitilli kadife 1 dünya obezite günü 2 harran 1 Altın Kollu Adam 2 ay şahit 2 bir ölünün anı defteri. 1 600 bin TL'yi iade eden tostçu 1 efsane 1 tercihli beyinsizlik 2 ağlama duvarı 2

Son Haberler

Sanayide çalışan kişi başına üretim yüzde 4 yükseldiAdalet Bakanı: Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 83'e çıktıFahrettin Altun: 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Stratejik DestekÇin'den ABD'ye cevap: Savaş istiyorsan biz hazırızBakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak