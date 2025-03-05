Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2025 14:00
İcralık olmadan dolayı memuriyetin sona ermesi

merhabalar bu icralık olmadan dolayı soruşturma mevzusu yönetmeliklerde falan var da biraz da söylenti de kalmış birşey hiç geçmişte örneği var mı? çok borçlanmadan dolayı memuriyetten çıkarılan kişi örnekleri? yani bir kere mantıksız bir olay sen adamı işten atıyorsun borcunu nasıl ödeyecek böyle zulmetmek ekmeğiyle oynamak ekmeğini elinden almak gibi olmuyor mu?


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
05 Mart 2025 14:01

şahsi düşünceme göre kurumda sıkıntılı bir personel vardır amir ancak onu ihraç etmek istiyorsa bunu kullanabilir kimseyi durduk yere ekmeğinden etmezler belki kasıtlı olarak dar duruma düşmedi?


E.Kayı Han
Editor
05 Mart 2025 14:11

657 sayılı yasa da icraya düşen memura verilecek disiplin cezası kınama'dır. Memuriyetten çıkarma değil.


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
05 Mart 2025 14:11

bazen söylenti oluyor da aşırı borçlanma memuriyetten çıkarmadır diye ondan sordum


gmsnsn
Memur
05 Mart 2025 14:44
idareler kafasına göre ceza istiyor Allah düşürmesin ellerine

eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
05 Mart 2025 21:41

o zaman özel sektörden farkı kalmaz bu kafayla nerede o memuriyetin iş güvencesi millet o yüzden kpss kasıyor o kadar

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