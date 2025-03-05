Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


05 Mart 2025 14:29
Bayram'da 9 gün tatil verilirmi?

9 güne bağlanırmı?


sayli1289
Memur
05 Mart 2025 22:04

3 gün tatil vermesi lazım çok zor bence bu sene ramazan bayrami ve kurban bayramı 9 gün tatil olmaz

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