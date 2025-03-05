KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


05 Mart 2025 14:32
Memurluktan İstifa

2024 KPSS P3 puanına sahibim .Ancak yakında açılacak olan Adalet Bakanlığı katipliğine başvurmayı düşünüyorum .Ama bu esnada merkezi atamam (memurluk,büro personeli veya bilgisayar işletmenliği) olursa Adalet bakanlığından istifa edip merkezi atamada aynı puan ile atanabilir miyim?


pdsude
Aday Memur
05 Mart 2025 18:26

Evet

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İibfGSB 4001 ilanı açar mı?Çevre Şehircilik CBS Uzman yardımcılığı atamasıGöç idaresi büro personeli alımı2024/ 2 merkezi atama TürkşekerÇevre ve şehircilik büro personeli alımı hakkındaGöç idaresi açıklandı2025-3 Çşb milli emlakKamu yönetimi hk.2024/2 Eti maden genel müdürlük (Ankara)

Sözlük

eğin 1 Greenland 1 bilmeniz gerekenler 12 600 bin TL'yi iade eden tostçu 2 daha daha nasılsınız 3 serseri mayın 3 harran 1 Bugün olanlar 3 Altın Kollu Adam 2 arkeoloji 1

Son Haberler

Çocuklara hayvan ilacı veren doktorun davasında karar yarınYılbaşı kutlamasında hayatını kaybeden üniversiteli Melek'in ölüm sebebi; kalp kriziTelefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardıHaciz gelen makam aracını kaymakamlığa tahsis ettilerEski EGM İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a hapis talebi

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak