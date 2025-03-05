Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


05 Mart 2025 14:35
Ramazan bayramı 9 güne bağlanır mı?

?


glyarsln21
Aday Memur
05 Mart 2025 15:04

Genelde kurban bayramını bağlıyorlar. Ramazanı bağlamazlar bence.


yavuz_1108
Aday Memur
05 Mart 2025 20:30

mümkün değil... beyhude beklemeyin ayrıca gerekte yok

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