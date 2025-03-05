Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Mart 2025 14:35
ramazan bayramı 9 güne bağlanırmı

?


glyarsln21
Aday Memur
05 Mart 2025 15:04

Genelde kurban bayramını bağlıyorlar. Ramazanı bağlamazlar bence.


yavuz_1108
Aday Memur
05 Mart 2025 20:30

mümkün değil... beyhude beklemeyin ayrıca gerekte yok

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