Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Mart 2025 14:39
Yönetici atama durumu

Merhaba, sınıf öğretmeni olan bir okul idarecisi bağımsız anaokuluna ya da mesleki eğitim merkezine okul idarecisi olarak atanabilir mi? Şimdiden teşekkürler


Canahber
Aday Memur
05 Mart 2025 14:49
hayır

murathan2123
Aday Memur
05 Mart 2025 16:55

Tabi ki hayır . Öğretmenevi, halk eğitim merkezi, ilkokul dışında bir yere atanamazsınız

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