Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2025 14:42
Polsan ihtiyaç kredisi faiz oranının yüksek olması

Arkadaşlar ben mail attim bizzat aradim ilettim aidat gibi olsun faizler tekrar değerlendirilmeli yani kimse yüklü miktar olan erken ödemeyi kapatıp kullaanamaz vede 6 ay denilen sure kaldırılmali İhtiyaç da bu uygulamadan vazgeçmeliler ben ilettim saygılar


bolt83
Aday Memur
05 Mart 2025 14:44
herkes bu konuda mesaj atarsa olumlu sonuç alınabilir

Karaçocukkkkk
Aday Memur
05 Mart 2025 15:18

Dün aynı şekilde başlık açmıştım bu konuda görmediniz muhtemelen. Aynı şekilde mesaj attım bende bakalım en azından borcu kapatma kriteri kalkmalı


gulyabani.10
Aday Memur
05 Mart 2025 15:27
6 aylık süre kadar saçma bişey yok niye bekliyorum abi kendi paramı çekmek için

Yorgunadam34
Aday Memur
05 Mart 2025 19:03

Sizin için bende mail attım 6 ay süre beklemek gereksiz bir uygulama çok mesaj atılırskaldırılabilir


gulyabani.10
Aday Memur
05 Mart 2025 19:11
istediğin kadar mesaj at umrunda mı.. kaldırmazsa ne yapabilirsin hiç bişey. ortaklıktan ayrılmak bile mümkün değil yeni gidenlerde eskilerde zaten çıkmaz
Toplam 5 mesaj

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