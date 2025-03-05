Polsan ihtiyaç kredisi faiz oranının yüksek olması

istediğin kadar mesaj at umrunda mı.. kaldırmazsa ne yapabilirsin hiç bişey. ortaklıktan ayrılmak bile mümkün değil yeni gidenlerde eskilerde zaten çıkmaz

istediğin kadar mesaj at umrunda mı.. kaldırmazsa ne yapabilirsin hiç bişey. ortaklıktan ayrılmak bile mümkün değil yeni gidenlerde eskilerde zaten çıkmaz