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Editörler : Lanet


05 Mart 2025 14:47
İlkokul, Ortaokul ve lise müdür yardımcılığı

Konuyu açıklamadan önce "beğenmiyorsan bırak" diyecekler için bir uyarıda bulunayım. Burada amaç bir işi beğenmemek değil idareciler arasındaki adaletsizliği dile getirmek.

Şöyle ki; ilkokullarda eğitim öğretime dair ortaokul ve liselerde olan işlerin çoğu yokken, ortaokul ve liselerde LGS,yks, bursluluk, dyk,denemeler, Tübitak projeleri gibi ilkokulda olmayan bütün işler vardır. Üst kademelerde disiplin sorunları daha fazladır, devam devamsizlik takibini bile sınıf rehber öğretmeni değil müdür yardımcısı yapar. Bunların yanında ortaokul ve lise idarecileri 6 saat dersle zorunlu tutulur. İlkokul idarecilerinin böyle bir ders zorunluluğu yoktur.

Şimdi hem daha fazla iş ve sorumluluk yüklenilen idareciye 6 saat de derse gir deniliyor. Ama daha az işi olan aynı ünvandaki, aynı ek dersi alan meslektaşı derse girmek zorunda değil. Acil işin olur derse girmek zorundasın, veli gelir derstesin vs vs.

Burada işi gücü geçtim adaletin sağlanması için ortaokul ve lise idarecilerinin de üzerinde olan 6 saat zorunlu ders yükü kaldırılmalı.


fener66
Müsteşar Yardımcısı
05 Mart 2025 16:39

konu yanlış yere açılmış.

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