Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2025 14:55
377 gündür yapılmayan sağlık ataması
hastane yükünü hafifletmek ve sahaya yeni kan için atama açmayan sürekli 2 haftalarla oyalayan bi sistem

pdsude
Aday Memur
05 Mart 2025 18:22

Tasarruf buna da vurdu

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