Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
05 Mart 2025 15:03
tıbbı sekreter alt bölge

arkadaşlar mart-nisan grubunda istanbul 1 bölge d grubunda yer alıyor acaba alt bölge istebilir miyim?


saglıkcıbey
Aday Memur
05 Mart 2025 16:47
Sadece E'ye gidebilirsiniz. A==>B,D ve E'ye gidebilir. B==> D ve E'ye gidebilir. D, sadece E'ye gidebilir. C ve E hiçbir yere gidemez.
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