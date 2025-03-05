tıbbı sekreter alt bölge

Sadece E'ye gidebilirsiniz. A==>B,D ve E'ye gidebilir. B==> D ve E'ye gidebilir. D, sadece E'ye gidebilir. C ve E hiçbir yere gidemez.

Sadece E'ye gidebilirsiniz. A==>B,D ve E'ye gidebilir. B==> D ve E'ye gidebilir. D, sadece E'ye gidebilir. C ve E hiçbir yere gidemez.