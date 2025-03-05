Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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05 Mart 2025 18:35
Cimer müracaatı ile memurluktan çıkartma cezası verildi

Bekçiyim

Arkadaşlar konuyu kısa anlatıcam ama yorum yapana uzun uzun anlatırım sanaldan bi hanımla tanıştım sohbet ettik bi süre yüzyüze konuşmadık hiç cinsel içerikli sohbette oldu aramızda. Cimere mail ihbari oluşturmuş şikayetçi değil uyarılmasını istiyorum diye adliden bişi cıkmadı ama idari meslekten cıkartılma kararı verdi ? Napmam lazım şimdi


xLmx
Şef
05 Mart 2025 18:46
sanki karşılıklı değilde birazda tek taraflı yazmalar olmuş gibi

Ali skryl
05 Mart 2025 18:50

Hayır tek taraflı değil. Yazışmalar var elimde ama fotoğraf yok.

xLmx, 4 saat önce
sanki karşılıklı değilde birazda tek taraflı yazmalar olmuş gibi

xLmx
Şef
05 Mart 2025 18:52
reis karşılıklı ettiğiniz sohbetten direkt memurluktan çıkarma cezasi bilemiyorum yorum yapamadim. bilen tecrübeli şefler görünce yorumlarlar

Karam1453
Memur
05 Mart 2025 19:00

Konuyu tam olarak bilmemekle beraber anlatılana göre karar biraz ağır gibi geldi.Gecmis olsun


Yorgunadam34
Aday Memur
05 Mart 2025 19:00

Karşılıklı foto atılmış neden şikayetçi olmuş eksik bilgi var


gulyabani.10
Aday Memur
05 Mart 2025 19:01
hangi maddeden ihraç verildi anlattığından fazlası var gibi

Ali skryl
05 Mart 2025 19:06

Evet şikayetçi değil zaten uyarılması istiyorum diye mail ihbarı yapıyo cimere. Benim attığım fotoğraflar duruyo onun attıkları yok. İfadesinde de şikayetçi değilim uyarılsın yazmış

Yorgunadam34, 4 saat önce

Karşılıklı foto atılmış neden şikayetçi olmuş eksik bilgi var


pls1940
Aday Memur
05 Mart 2025 19:06

Konu nedir muhtemelen idare mahkenesiyle donersin


Ali skryl
05 Mart 2025 19:08

Konu işte hanım diyorum hala o hanımın cimer ihbarı oluşturması

pls1940, 4 saat önce

Konu nedir muhtemelen idare mahkenesiyle donersin


pls1940
Aday Memur
05 Mart 2025 19:09

Kardes ne yazildi ne konusuldu neyden ceza verildi bunlari yaz ozelden ona gore degerlendirelim


saulgoodmannn
Aday Memur
05 Mart 2025 19:09

İddia üzerine ceza verilmez olayları tümüyle anlatırsanız yorumlayalım

Ali skryl, 4 saat önce

Konu işte hanım diyorum hala o hanımın cimer ihbarı oluşturması


gulyabani.10
Aday Memur
05 Mart 2025 19:09
görevdeyken müstehcen resimler attıysan karar normal

xLmx
Şef
05 Mart 2025 19:11
görevdeyken kısmı büyük ihtimal can alıcı nokta
gulyabani.10, 4 saat önce
görevdeyken müstehcen resimler attıysan karar normal

Ali skryl
05 Mart 2025 19:12

Yazdım kral sana özelden

pls1940, 4 saat önce

Kardes ne yazildi ne konusuldu neyden ceza verildi bunlari yaz ozelden ona gore degerlendirelim


pls1940
Aday Memur
05 Mart 2025 19:12

Idari konularda sikayete bakilmaz. Ayrica konu nedir ne degildir tam anlatmamissin.neyden ceza verildi konusmalarin icerigi neydi gorevdemiydin degil miydin o esnada bir suru sey var bunlari yazmadan kimse bise diyemez.ha sadece anlattigin kadarindan yorumlanirsa idare mahkemesinden donmen gerekiyoe

Ali skryl, 4 saat önce

Evet şikayetçi değil zaten uyarılması istiyorum diye mail ihbarı yapıyo cimere. Benim attığım fotoğraflar duruyo onun attıkları yok. İfadesinde de şikayetçi değilim uyarılsın yazmış


9köyden kovulan
05 Mart 2025 19:17
anlatsın da size malzeme çıksın herseyi anlatacakmış akıllara bak akıllara

gulyabani.10
Aday Memur
05 Mart 2025 19:17
yaz özelden konuyu bana anlat yol varsa gösterelim

Ali skryl
05 Mart 2025 19:20

Görevdeyken falan değil. Yüzüm yok sadece fotoğraf işte

gulyabani.10, 4 saat önce
görevdeyken müstehcen resimler attıysan karar normal

gulyabani.10
Aday Memur
05 Mart 2025 19:21
hangi maddeden ihraç ettiler
Ali skryl, 4 saat önce

Görevdeyken falan değil. Yüzüm yok sadece fotoğraf işte


Tayfur51
Aday Memur
05 Mart 2025 19:21
Yaz dostum özelden, bende ihraç la yargıladım, tecrübe sahibi olduk, emsal kararları okuya okuya
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