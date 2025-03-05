Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2025 18:45
Eğitimde başarısız olunması

Hava Kuvvetleri Komutanlığı?nda görevli bir personelim. Sürekli Eğitim Genelgesi kapamında Görev Başı Eğitimi alıyoruz bu eğitim kapsamında Ehliyet Seviyesi Yükseltme Eğitimi alıyoruz. 3 ehliyet seviyesinden 5 ehliyet seviyesine yükseltme eğitimindeyiz. Eğer başarısız olursak öteki uçuş eğitimi yılına planlandığı genelgede bahsediliyor, fakat tekrar başarısız olunursa yani 2. kez başarısız olunursa ne tür bir yaptırımı olduğunu hiç bir yerde bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz? Çalış yap diyen forum üyeleri için söylüyorum, sınav yapan kişilerlle umarım hiç denk gelmezsiniz. Saygılarımla.


Halkadami89
Şef
05 Mart 2025 19:32
Hiçbir şey olmaz.
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