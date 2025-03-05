Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2025 19:11
Lisansüstü Tezden Üretilmemiş Yayın

Merhaba,

Doktoradan yeni mezun oldum. Tezimden makale çıkartacağım ancak doçentlik kriterleri için gereken "Lisansüstü tezden üretilmemiş olmak kaydıyla" ibaresi hakkında kafama takılanlar var.

Doktoramı mühendislik alanında yaptım. Tez başlığı çok geniş bir alanı kapsıyor ve deneysel olarak birkaç bölümü içeriyor. Bu aşamada yine aynı başlıkta çalışmalar yapmaya devam edeceğim ancak bu çalışmalar tezde yer alan içeriklerden farklı olacak. Deney parametreleri farklılaşacak, belki test düzeneği aynı kalacak bunu şu an belirlemedim.

Sonuç olarak, lisansüstü tezden üretilmemiş yayın koşulu aynı konu ile sağlanabilir mi? Tezde yer alan deneyler dışında yapılacak özgün araştırma makaleleri bu koşulu sağlar mı? Etik ihlallerle ilgili birçok sorun okuyorum forumda, doçentlik başvurusunda başım ağrır mı merak ediyorum.

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