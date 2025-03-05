KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : crops35


05 Mart 2025 20:04
siz olsaydınız?

merhabalar. yaşadığım yerde iş sıkıntısı var. daha doğrusu işlerin %80 i üretimde işçi olmak üzerine, kalan %10 depo, diğer kalanlar da tek tük beyaz yaka.

sizce güvenlik kimlik kartı alıp güvenlik mi olayım yoksa depoda mı başlayayım. bana uzun vadede hangisi bir şeyler katar ve kariyer açısından da gelişime yararı olur? sosyoloji mezunuyum bu arada.

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