Memnuniyetsiz polisler

Yıllardır birçok seminer ve eğitime katıldım.Yine bu günlerde 1 haftalık doçent tarafından eğitime katılıyorum.Allahin doçenti bizim için hazırlanmış parayla alamayacağımiz eğitimi anlatıyor ve bence çak güzel bir eğitim...

Bizim memur başlıyor

" bizim emniyet bu eğitim için 50 yıl geride"

"Hocam bizi tutmayın erken çıkarın bunlar niye anlatıyorsunuz"

"Başka derdimiz mi yok"

"Uygulama yerinde tuvaletimiz yok"

"Maaşımız düşük "

"İdari burocu o kadar adam varken beni yazmış "

20 yıllık memurlar adama ağlamaya başlıyor ve emniyeti devamlı karaliyor.

Adam diyorki her kurumun problemi var bizdede var diyor.(Ağlamayın demek istiyor)

Kurum dışından birini gördüğünüz de neden ağlayıp emniyeti karaliyorsunuz.Yanlis gördüğün birşey varsa rapor tut.yada istifa et ihtiyacı olan biri gelsin.

Açıkta kaldim hapis yattim haksız yere geri döndüm ama böyle ağlamadım .tarlada çalıştım hergun ayaklarim patladı akşamları pansuman yaptım.mesleginizin kıymetini bilin.bilmeyende gelsin benle 1 hafta tarlada çalışsın.maasi çok olan mesleklere kendini kiyaslayanlara okullar açık sinavlar açık hodri meydan...