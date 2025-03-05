Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2025 20:39
Memnuniyetsiz polisler

Yıllardır birçok seminer ve eğitime katıldım.Yine bu günlerde 1 haftalık doçent tarafından eğitime katılıyorum.Allahin doçenti bizim için hazırlanmış parayla alamayacağımiz eğitimi anlatıyor ve bence çak güzel bir eğitim...

Bizim memur başlıyor

" bizim emniyet bu eğitim için 50 yıl geride"

"Hocam bizi tutmayın erken çıkarın bunlar niye anlatıyorsunuz"

"Başka derdimiz mi yok"

"Uygulama yerinde tuvaletimiz yok"

"Maaşımız düşük "

"İdari burocu o kadar adam varken beni yazmış "

20 yıllık memurlar adama ağlamaya başlıyor ve emniyeti devamlı karaliyor.

Adam diyorki her kurumun problemi var bizdede var diyor.(Ağlamayın demek istiyor)

Kurum dışından birini gördüğünüz de neden ağlayıp emniyeti karaliyorsunuz.Yanlis gördüğün birşey varsa rapor tut.yada istifa et ihtiyacı olan biri gelsin.

Açıkta kaldim hapis yattim haksız yere geri döndüm ama böyle ağlamadım .tarlada çalıştım hergun ayaklarim patladı akşamları pansuman yaptım.mesleginizin kıymetini bilin.bilmeyende gelsin benle 1 hafta tarlada çalışsın.maasi çok olan mesleklere kendini kiyaslayanlara okullar açık sinavlar açık hodri meydan...


Neolinko
Aday Memur
05 Mart 2025 20:41
ağlamayana meme yok ağlamaya devam

ikosunbabasi
Kapalı
05 Mart 2025 20:44

Yanlış yere ağlıyorlar.calistigim yerdekilerin hepsi ihtiyar.durmadan birbirini gaza getiriyolar az para alıyoruz bizden başka göreve giden yok vs sonra şeker krizine girip kavga ediyolar.hergun aynı:)

Neolinko, 2 saat önce
ağlamayana meme yok ağlamaya devam

altıntaşli
Şube Müdürü
05 Mart 2025 20:51

Ağlamak değil.

Polisin ihtiyacı 8 saat mesai (ya da 12/36) kendisine ve ailesine zaman ayirmak. Polis akşama kadar uygulama yapıyor. Yoğun çalışıyor. Onun eğitime ihtiyacı yok. Dinlenmeye ihtiyacı var.


ikosunbabasi
Kapalı
05 Mart 2025 20:55

Eğitim 4 saat gerisi istirahat zaten.ve devlet sana 4 saat için günlük sigorta vs en az 3000 TL yatirim yapıyor.

Benle tarlada 9 saat çalışsan 1500 alırsın 2 gün kendine gelemez 2 gün cocugunla ilgilenemezsin.

Mesele bu da değil

Diğer kurumlardan bana gelip ağlayan yok ama bizimkiler herkese ağlıyor .

altıntaşli, 2 saat önce

Ağlamak değil.

Polisin ihtiyacı 8 saat mesai (ya da 12/36) kendisine ve ailesine zaman ayirmak. Polis akşama kadar uygulama yapıyor. Yoğun çalışıyor. Onun eğitime ihtiyacı yok. Dinlenmeye ihtiyacı var.


siyahbeyaz88
Genel Müdür
05 Mart 2025 21:55
bence sen git tarlanda çalışmaya devam et ülkene faydan olsun
ikosunbabasi, 2 saat önce

Eğitim 4 saat gerisi istirahat zaten.ve devlet sana 4 saat için günlük sigorta vs en az 3000 TL yatirim yapıyor.

Benle tarlada 9 saat çalışsan 1500 alırsın 2 gün kendine gelemez 2 gün cocugunla ilgilenemezsin.

Mesele bu da değil

Diğer kurumlardan bana gelip ağlayan yok ama bizimkiler herkese ağlıyor .


ikosunbabasi
Kapalı
05 Mart 2025 22:12

Ben işimi ve kurumumu aşağılamiyorum.sozde devletçi milliyetçi görünen tek derdi para olanlarda değilim.hendekte ve daha önce bir çok şehit verdik hiçbiri uygulamada tuvalete nereye gideceğiz diye doçent e ağlayarak bizi rezil etmedi.serefiyle şikayet etmeden calistilar.ben düzenimi kurdum yazin ayrılacağım inşallah.tarlamda değil tarlalarim beni bekliyor.ilk önce insanlar kendini düzeltsin teşkilat o zaman düzelir.

siyahbeyaz88, 58 dk. önce
bence sen git tarlanda çalışmaya devam et ülkene faydan olsun

siyahbeyaz88
Genel Müdür
05 Mart 2025 22:20
tamam sana tarlalarınla mutluluklar dilerim
ikosunbabasi, 41 dk. önce

Ben işimi ve kurumumu aşağılamiyorum.sozde devletçi milliyetçi görünen tek derdi para olanlarda değilim.hendekte ve daha önce bir çok şehit verdik hiçbiri uygulamada tuvalete nereye gideceğiz diye doçent e ağlayarak bizi rezil etmedi.serefiyle şikayet etmeden calistilar.ben düzenimi kurdum yazin ayrılacağım inşallah.tarlamda değil tarlalarim beni bekliyor.ilk önce insanlar kendini düzeltsin teşkilat o zaman düzelir.


GırgırınaPolis
Aday Memur
05 Mart 2025 22:29

Gören de o tarla takka işlerini bir sen yapıyorsun sanacak. Çoğumuz o yollardan geçtik. He senin yevmiyen 1500 ise haziran da yaz buraya 4bin verim günlük traktör sürmeyi biliyosan. Ya da biçerdöğer öğren 5000 verim günlük. Buralarda saçmalama yeter ki.


ikosunbabasi
Kapalı
05 Mart 2025 22:31

Tamam sende tuvalet için kimseye dert yanma.ogretmen zabıta çok maaş alıyor diye üzülme.bulundugumuz ortamda bizi de sizin gibi sanıyorlar o zoruma gidiyor...

siyahbeyaz88, 33 dk. önce
tamam sana tarlalarınla mutluluklar dilerim

ikosunbabasi
Kapalı
05 Mart 2025 22:34

Bak şimdide beni eleştirip beğenmiyor zalım.sermaye 20 milyon TL.

GırgırınaPolis, 24 dk. önce

Gören de o tarla takka işlerini bir sen yapıyorsun sanacak. Çoğumuz o yollardan geçtik. He senin yevmiyen 1500 ise haziran da yaz buraya 4bin verim günlük traktör sürmeyi biliyosan. Ya da biçerdöğer öğren 5000 verim günlük. Buralarda saçmalama yeter ki.


arslan147231
05 Mart 2025 22:39
arkadaşım dikkat ve ilgi çekmek için başlık açmışssın belli ki. ilgi ve sevgiyi buradaki tanımadığın insanlardan bekleme yazık edersin kendine. onun yerine tarladaki mahsullerine ilgi verirsen güzel verim alısın sevgiler.

Mustfa4444
Memur
05 Mart 2025 22:40
şimdi daha iyi anlıyorum Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığını

ikosunbabasi
Kapalı
05 Mart 2025 22:42

Seviye okadar düşüyor ki hesabımı kapatiyorum.Allah canından ailesinden bebeğinden geçip şehit olan arkadaşlarimiza rahmet eylesin.Ramazan günü ruhlarına el Fatiha

Allah herkesin kalbine göre versin.

(... bile yemek yediği kaba .....)


ikosunbabasi
Kapalı
05 Mart 2025 22:43

En güzel dua ve beddua

Allah benim hakkımda ne düşünüyorsan sana iki katını versin

arslan147231, 14 dk. önce
arkadaşım dikkat ve ilgi çekmek için başlık açmışssın belli ki. ilgi ve sevgiyi buradaki tanımadığın insanlardan bekleme yazık edersin kendine. onun yerine tarladaki mahsullerine ilgi verirsen güzel verim alısın sevgiler.
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