Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : Radore


05 Mart 2025 20:44
Nerede o eski forum başlıkları

Eskiden forum o kadar aktifti ki hangi iletiye yazacağımızı şaşırırdık. Şimdi ise yorum yazdıklarımız günlerce duruyor.

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