Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2025 21:10
Eş durumu tayini

4.5 yıldır üniversite hastanesindeyim eşimde 1.5 yıldır sağlık bakanlığında 3+1 li olarak çalışıyor.Eşimin olduğu ile gitmek istiyorum.Ordaki üniversite hastanesinde naklen tayin için kadro yok, geçici görevlendirmeyede bizim hastane sıcak bakmıyor bir kere başvurdum red yedim nasıl bir yol izlemem gerekiyor acaba

Çok Yazılan Konular

Sağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzPromosyonİl içi tayin hk.Promosyon beklentisi ne kadar ?Fiilen 2 yılTerfi tarihi değişmesiAntalya şehir hastanesi 377 gündür yapılmayan sağlık ataması tıbbı sekreter alt bölgeTıbbi sekreter aile sağlığı ve toplum sağlıgı merkezlerine geçiş yapabilirmi?

Sözlük

Zelenski 4 Altın Kollu Adam 2 mantık 1 kadınların çok konuşması 2 fitilli kadife 1 daha daha nasılsınız 3 serseri mayın 3 yaren leylek 1 600 bin TL'yi iade eden tostçu 2 bilmeniz gerekenler 12

Son Haberler

Çocuklara hayvan ilacı veren doktorun davasında karar yarınYılbaşı kutlamasında hayatını kaybeden üniversiteli Melek'in ölüm sebebi; kalp kriziTelefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardıHaciz gelen makam aracını kaymakamlığa tahsis ettilerEski EGM İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a hapis talebi

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak